L'agente Canzetti va in pensione

Dopo 7 anni di servizio a Inverigo e 43 anni di anzianità contributiva l’agente della Polizia locale Duilio Canzetti si godrà la meritata pensione.

Arrivato a Inverigo dopo l'esperienza in Provincia

E’ Canzetti, dunque, il vigile che all’inizio del 2024 lascerà l’organico della Polizia locale: «Ho iniziato la mia esperienza a Inverigo il 1° settembre 2016, ma arrivo dalla Provincia di Como» spiega Canzetti.

Duilio ha 59 anni ed è originario di Como. Dopo aver prestato servizio presso l’ente provinciale, nel 2016 è arrivato a Inverigo. La differenza si è fatta sentire: «Dopo 30 anni di lavoro in Provincia, trovarsi in una situazione, in una realtà più piccola non è la stessa cosa. Ma a Inverigo mi sono trovato molto bene. Sono stato fortunato -, prosegue a raccontare l’agente – Mi sono sempre trovato bene sia con gli amministratori, sia con i colleghi, soprattutto con il comandante (Vincenza Granito, ndr). Devo ringraziare tutti loro per questo periodo, seppur breve. 7 anni in una vita lavorativa non sono molti, ma la mia esperienza qui è stata molto positiva».

I progetti per la pensione

Ora, dopo 43 anni di lavoro, è quindi giunto il momento per Canzetti di godersi il meritato riposo. Anche se sembra non avere ancora bene in mente cosa farà nel suo tempo libero: «Sarò ufficialmente in pensione dal 31 dicembre, ma non ho ancora realizzato bene e non ho ancora fatto progetti», ammette l’ufficiale.

In questa incertezza sul futuro, per un aspetto della sua vita Canzetti pare però avere le idee chiare: «Riprenderò ad andare in bicicletta e in palestra. Sono attività che facevo e che ho smesso per il lavoro. Se in Provincia, infatti, il mio orario mi permetteva di avere il fine settimana libero, non è stato così a Inverigo. Le ore settimanali erano sempre le stesse, 36, ma divise su 6 giorni anziché su 5 come in Provincia», conclude Canzetti.