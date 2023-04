Lago Ceresio, l'assessore regionale Lucente: "Obiettivo trasporto sui laghi a emissioni zero"

Sono ben 700mila euro gli investimenti stanziati da Regione Lombardia per realizzare alcuni interventi strutturali sul Lago Ceresio con l'obiettivo dio arrivare, presto o tardi, ad un trasporto sul lago che sia a emissioni zero.

“L’obiettivo di Regione Lombardia è dar vita ad un trasporto lacuale a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione turistica sul Lago Ceresio.

“Vogliamo valorizzare il sistema lacuale del territorio – ha aggiunto Lucente -. Una risorsa importante non solo da un punto di vista turistico ed economico ma anche ambientale. Crediamo fortemente nei laghi: basti pensare che nel triennio 2022/2024 finanziamo ben 5 interventi infrastrutturali sul Lago Ceresio con 690 mila euro. Voglio ringraziare il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla Massimo Mastromarino: il Ceresio è un esempio di come il ‘lago green’ possa diventare realtà, con la flotta completamente elettrificata entro il 2035. Un progetto che va nella direzione di una mobilità sostenibile, la vera sfida da vincere, con una Lombardia sempre più interconnessa, un unico hub intermodale dove tutte le modalità di trasporto si amalgamano con armonia, per abbattere definitivamente le distanze tra centro e periferia”.