L'albavillese Parini convocata nella Nazionale B di volley

Sveva Parini non si ferma più: dopo la vittoria della Coppa Italia e la promozione in A1 con la sua Omag-Mt, la pallavolista di Albavilla è stata convocata per il Collegiale della Nazionale B di volley femminile.

"Un sogno che si realizza"

Un nuovo traguardo sportivo che segna la ciliegina sulla torta di un periodo d’oro per la 23enne, di ruolo centrale in forza alla Omag-Mt di San Giovanni in Marignano. Anzitutto la promozione in A1: un sogno che si avvera, come ci aveva confidato la talentuosa sportiva in un’intervista lo scorso febbraio. «E’ stato un sogno realizzato, a coronamento di una stagione fantastica - commenta Parini - Sia a livello societario che per la squadra e lo staff. Lo sognavamo ed è arrivato: è stata una giornata di cui mi porterò dietro il ricordo per sempre. Siamo state brave a non mollare la presa con tante squadre che lottavano per lo stesso motivo; abbiamo fatto una Poule promozione praticamente perfetta e quando la matematica ci ha dato il senso di ogni cosa è stato il momento di festeggiare. E’ stata una serata spettacolare, l’entusiasmo dei tifosi, dei famigliari e dei supporter è andato avanti per giorni».

E ora, la serie A1 sarà una nuova sfida. «Sarà sicuramente un altro stimolo: una categoria superiore, altri obbiettivi da raggiungere... Ma sono sicura che lavorando bene verrà fuori qualcosa di importante - aggiunge - Ci sono i presupposti per fare bene: speriamo di salvarci e non vediamo l’ora di goderci questo bellissimo viaggio».

Nei giorni scorsi la chiamata per il Collegiale della Nazionale B di volley femminile: l’atleta parteciperà questa settimana al Centro Pavesi di Milano sotto la guida del ct Julio Velasco. «La chiamata è stata un fulmine a ciel sereno - Sarà stimolante, con tanti insegnamenti, una routine diversa... - ancora Parini - Sicuramente sarà un’esperienza nuova rispetto alle convocazioni giovanili, sono molto contenta di questo risultato! Appena lo ho saputo ho chiamato subito la mia famiglia e il mio ragazzo, che mi sono sempre di supporto. Nei giorni scorsi ho avuto anche tanto affetto da parte dei concittadini: ringrazio tutti perché è davvero una bella soddisfazione!».