L’«Albero solidale» non delude le aspettative: 70 regali raccolti

Anche a Natale la Croce Rossa non si ferma: il comitato di Cermenate ha raccolto più di settanta doni da destinare alle famiglie più fragili grazie all’iniziativa «Albero solidale».

L’iniziativa

Come ogni anno, la Croce Rossa organizza in tutta Italia l’«Albero solidale». Il funzionamento è molto semplice. Chi vuole aderire sceglie un regalo di Natale adatto ai bambini tra gli 0 e i 13 anni, lo incarta e lo consegna alla Cri con un biglietto di auguri. A Cermenate è poi il comune a distribuire i doni alle famiglie destinatarie.

La raccolta a Cermenate

La raccolta si è svolta all’edicola Conzon, dove era possibile lasciare i pensieri destinati al progetto. Ha parlato dell’iniziativa il vicepresidente del comitato Cri di Cermenate Massimo Gilardi, che ha iniziato:

«Per noi è una grandissima soddisfazione: abbiamo raccolto anche quest’anno più di settanta regali».

L’iniziativa è ormai una consuetudine. Gilardi ha spiegato:

«La Croce Rossa ha dato vita a questo progetto subito dopo la pandemia di Covid. Ogni anno sotto Natale la riproponiamo e riusciamo a raggiungere buoni numeri. Grazie quindi all’edicola Conzon, dove abbiamo raccolto circa 55 giocattoli, e alla New Ray di Caronno Pertusella, che ha donato la parte restante».



Gilardi ha ripreso: «C’era anche la possibilità di portarci direttamente i regali in sede, ma chiaramente funziona meglio se tutto accade in un punto vendita. A proposito, in cartoleria già a fine novembre c’erano clienti che chiedevano se anche quest’anno si sarebbe ripetuta l’iniziativa. Ci fa molto piacere».

I progetti per il 2026

Il comitato cermenatese della Croce Rossa non si ferma e guarda già ai primi giorni del 2026. Il 6 gennaio si terrà infatti l’iniziativa «Befana in bicicletta», giunta ormai alla settima edizione ed entrata a far parte della tradizione del territorio.

Gilardi ne ha approfittato anche per fare un punto sulle attività del comitato svolte nel 2025:

«C’è grande soddisfazione. Non è mai facile organizzare i vari eventi ma i risultati sono sempre incoraggianti. La gente ha risposto positivamente a tutte le nostre iniziative sul territorio».

Occhio, infine, a eventuali novità nel 2026. Gilardi ha concluso: