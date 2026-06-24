L’alternative rock degli Anforsyn in finale nazionale al festival “Emergenza”

L’alternative rock degli Anforsyn in finale nazionale al concorso “Emergenza”.

Gli Anforsyn ai Magazzini Generali

Hanno iniziato dai piccoli palchi di provincia e sabato 27 giugno arriveranno a quello più che rinomato dei Magazzini Generali di Milano. Dal 2024 a oggi, il gruppo composto da Elisa Riva, 24 anni, in arte Cleo (basso e voce) e residente a Lurate Caccivio, Salvatore Bosco, 26 anni di San Fermo della Battaglia, in arte Save (chitarra), e Ivan Bottazzi, 23 anni di Grandate, da tutti conosciuto come Ronny (batteria), di strada ne ha fatta. Con un Ep all’attivo e un premio speciale per il significato dei testi al contest “Rock Targato Italia”, gli Anforsyn si preparano ad affrontare l’ultima sfida dell’Emergenza dopo essere arrivati in finale, superando altre 400 band scelte nelle selezioni milanesi: saranno in 15 a suonare e chi vincerà andrà a suonare in un festival in Germania.

Finale nazionale

“Noi ci crediamo e ci speriamo – racconta Cleo alla vigilia del concerto – Abbiamo iniziato a lavorare subito su canzoni nostre, cantando in inglese: si lavora tutti insieme a partire da un’idea venuta a qualcuno di noi”. Il talento c’è e lo dimostrano gli obiettivi raggiunti fino a oggi, così come il seguito di fan. “Ci approcciamo ai concerti con grande impegno, indipendentemente dal luogo dove suoniamo. Arrivare al palco dei Magazzini Generali è per noi un grande traguardo”.