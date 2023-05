Lambro invaso da boscaglia e arbusti

Gli argini del fiume, a Ponte Lambro, registrano una crescita incontrollata di verde.

Natura "selvaggia"

E' di un nostro appassionato lettore la segnalazione di come piante e arbusti stiano invadendo lo "spazio vitale" del Lambro. Proprio in territorio di Ponte Lambro il fiume risulta essere circondato da una crescita incontrollata della vegetazione. Lo ha notato percorrendo le sponde del corso d'acqua, visto che esiste una bellissima passeggiata che costeggia il Lambro per un lungo tratto. Rovinata, però, da quella che appare incuria, non legata alle piogge di questi giorni.

Un peccato per chi ama fare quattro passi in centro paese

"Spiace vedere il nostro fiume lasciato in balia di se stesso - commenta - Cammino molto e nei comuni vicini non è questa la situazione. A Ponte Lambro le piante, l'erba e gli arbusti stano crescendo in modo smisurato. Non è bello da vedere, ma anche poco sano per l'ambiente fluviale".