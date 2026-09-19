Lambrone, pista devastata dai lavori

Sembra non avere pace la pista di atletica del centro sportivo Lambrone a Erba. Quando finalmente sono arrivate le conferme dei fondi necessari per il completo rifacimento, ecco che si corre il rischio di non potersi allenare nella stagione appena iniziata

Gravi danni al fondo, già di per sé compromesso

I lavori in corso per la posa dell’illuminazione necessaria alle trasmissioni televisive del campionato del Como 1907 femminile – che ha ufficialmente eletto il Lambrone a sua sede di allenamento, e quindi di partite in casa – hanno rovinato il fondo, già provato, della pista, causando gravi danni con il passaggio dei macchinari.

“Noi vogliamo solo offrire un’opportunità di crescita ai ragazzi”

A chiarire la situazione è Gianluca Martina, presidente dell’Unione sportiva San Maurizio, che da sempre ha nel Lambrone il suo campo di allenamento tra pista e campo lanci, che ci tiene a bloccare ogni tipo di polemica, ma contemporaneamente a sollecitare un’accelerazione della fase operativa per il rifacimento e, comunque, un immediato ripristino della pista a seguito dei danni recenti:

“Siamo finalmente giunti alla fase di realizzazione delle opere, visto che l’Amministrazione comunale ha concluso l’iter deliberativo. A noi della San Maurizio interessa da sempre la sola possibilità di proseguire al meglio ciò che si è fatto per sessant’anni, ovvero offrire una opportunità di crescita e formazione in un ambiente sano ai ragazzi di Erba, in accordo e con il supporto delle famiglie, quindi non abbiamo alcun interesse a partecipare alla campagna elettorale e ad alimentare le polemiche. Riteniamo pertanto più corretto fare un plauso per quanto sino a qui fatto in merito dall’Amministrazione che, tra l’altro, ha garantito sufficiente trasparenza nella propria opera sino a oggi”.

Si chiede celerità nel ripristinare lo stato precedente

Non nasconde però quelle che sono ora le aspettative:

“Ora però le fasi operative devono essere svolte con grande celerità, a maggior ragione visto che il rifacimento dell’impianto di illuminazione, operato dal gestore e finalizzato a rendere utilizzabile il campo da gioco alla Como Calcio, la cui presenza è un fatto positivo per Erba e per tutti, ha generato ulteriori gravi danni alla pista di atletica. Non dubitiamo che l’Amministrazione porrà e farà porre in essere tutte le azioni doverose e necessarie a che la pista di atletica venga senza indugio almeno ripristinata e riportata allo stato precedente per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività ordinarie di allenamento di centinaia di nostri ragazzi”.