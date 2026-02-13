L’Amministrazione aderisce a Giraskuola per sostenere l’economia circolare di materiali scolastici

L’Amministrazione di Bosisio Parini aderisce a Giraskuola, piattaforma digitale dedicata allo scambio di libri di testo e corredo scolastico.

Adesione a Giraskuola

In un momento in cui il carovita e le spese scolastiche pesano sempre più sul bilancio domestico, l’Amministrazione comunale di Bosisio Parini lancia un segnale concreto di vicinanza ai propri cittadini, con l’adesione all’iniziativa Giraskuola, la piattaforma digitale dedicata allo scambio di libri di testo e corredo scolastico. L’iscrizione è gratuita e le modalità dello scambio sono gestite in autonomia delle famiglie. L’iniziativa nasce dalla volontà di coniugare risparmio economico e sostenibilità ambientale.

Parla l’assessore

L’assessore all’istruzione Gabriele Beccalli, ha sottolineato come il supporto alle famiglie sia un punto fermo dell’azione amministrativa: ​

“Essere al fianco dei cittadini, promuovere un percorso educativo attento alla sostenibilità e all’economia circolare sono principi che guidano ogni giorno la nostra amministrazione. Per questo abbiamo scelto di aderire a Giraskuola, uno strumento che permette di valorizzare ciò che già abbiamo, riducendo gli sprechi e rafforzando i legami all’interno della nostra comunità. Il fatto di incentrarlo su materiali scolastici penso sia un’occasione per far riflettere ed educare i nostri giovani a questi temi”.

Come funziona il servizio

Giraskuola è una piattaforma completamente gratuita che permette alle famiglie del territorio di gestire in totale autonomia lo scambio di materiale didattico. Non si tratta solo di libri: sul portale è possibile offrire e trovare zaini, astucci, dizionari, calcolatrici, strumenti per il disegno tecnico e persino giochi educativi. Basta registrarsi. ​I benefici dell’iniziativa si sviluppano su quattro direttrici principali:

​Supporto economico: Abbattimento dei costi per l’acquisto del materiale scolastico.

​Riutilizzo intelligente: Riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo di oggetti ancora in ottimo stato.

​Solidarietà: Incentivo alla collaborazione diretta tra i cittadini del comune.

​Sostenibilità: Costruzione di una comunità più attenta all’ambiente e alle persone.

​Il servizio è già attivo per i residenti. Per iniziare a scambiare materiale, è sufficiente registrarsi gratuitamente al seguente link dedicato: