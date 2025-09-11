L’Amministrazione incontra i residenti di Fecchio

L’Amministrazione comunale di Cantù incontra i residenti della frazione di Fecchio.

L’incontro

Dopo quelli che si sono svolti a Vighizzolo, Mirabello, Cascina Amata e Cantù Asnago, l’assessore con delega ai rapporti con le frazioni Andrea Lapenna ha organizzato martedì sera un faccia a faccia con i residenti di Fecchio, al fine di raccogliere da loro eventuali segnalazioni e osservazioni. Accanto a Lapenna hanno partecipato anche gli assessore Matteo Ferrari e Maurizio Cattaneo. «E’ stato un incontro positivo, nel quale abbiamo potuto chiarire delle azioni messe in atto dall’Amministrazione comunale e nel contempo ascoltare la voce dei cittadini – ha puntualizzato Lapenna – Ora, nei limiti del possibile cercheremo di concretizzare le richieste che ci sono state avanzate».

Le richieste

Tra queste, è stata chiesta una migliore manutenzione dell’area giochi che si trova in piazza Orombelli e contadini di Fecchio, che secondo i residenti dovrebbe anche essere meglio illuminata. inoltre è stata avanzata la richiesta circa la realizzazione di un nuovo parcheggio e la messa in sicurezza di via per Alzate, via d’accesso alla città molto trafficata.