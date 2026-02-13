«L’Amministrazione incontra le frazioni» a Cantù.

L’iniziativa

Da settimana prossima tornano le occasioni di confronto organizzati dalla maggioranza di centrodestra, per favorire un dialogo continuati, in ascolto delle richieste e dei bisogni dei cittadini delle frazioni della città. Agli appuntamenti previsti in calendario, parteciperanno l’assessore con delega ai Rapporti con le frazioni Andrea Lapenna, la collega all’Istruzione e urbanistica Natalia Cattini e l’assessore ai Lavori pubblici, Sicurezza e Legalità, Maurizio Cattaneo. Le date fissate sono le seguenti: mercoledì 18 febbraio alle 20 all’oratorio di Vighizzolo; giovedì 19 febbraio alle 18.30 al bar Station di Cantù Asnago; martedì 24 febbraio alle 20 presso l’oratorio all’oratorio di Mirabello; giovedì 26 febbraio alle 20 all’oratorio di Cascina Amata. Per la frazione di Fecchio, verrà successivamente indicata la data. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza.