L’Amministrazione lancia "Primavera di voci"

Il Comune di Grandate promuove "Primavera di voci", un progetto con diverse iniziative che riguardano il periodo primaverile e anche l’estate 2025.

L’obiettivo è offrire numerose opportunità di carattere culturale alla comunità grandatese. In questa direzione, verranno utilizzati differenti strumenti e modi attraverso i quali la cultura si esprime: spettacoli dal vivo, incontri formativi, musica, arte, letture e teatro, coinvolgendo sempre di più diverse realtà come Leggiamo Insieme, l’Age (associazione genitori), la Pro loco, il Comitato del Gemellaggio, Gioventù nel Tempo, il Corpo musicale e altre associazioni.

Spiega Elisa Vergani, consigliera comunale con delega alla Cultura e all’Istruzione:

"Vogliamo proporre iniziative culturali per tutte le fasce d’età. Questo è il mio primo anno in Comune e stiamo cercando di ampliare e rendere chiara la proposta degli eventi. Quindi abbiamo pubblicato un calendario, che, tra l’altro, nei prossimi mesi verrà integrato anche con tutti gli appuntamenti che ci saranno almeno fino a giugno. Stiamo scegliendo con cura le iniziative da inserire. Per esempio cerchiamo di presentare dei libri legati al Lago di Como o, comunque, a zone limitrofe. Poi siamo aperti anche alle novità. Recentemente, per la prima volta, abbiamo realizzato una serata musicale che ha avuto grande successo, quindi la riproporremo in estate".