L’Amministrazione premia i suoi talenti e le società sportive

L’Amministrazione comunale di Inverigo premia i suoi talenti e le società sportive del paese. Lo farà in occasione della presentazione degli spazi rinnovati della palestra di via Monte Barro.

Appello ad atleti e società

L’obiettivo è quello di rendere omaggio a chi, con passione e dedizione, porta in alto il nome di Inverigo durante le competizioni sportive.

“Sei un atleta residente a Inverigo o giochi in una società sportiva inverighese? Negli ultimi due anni hai conquistato un risultato di rilievo a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale? Vogliamo conoscerti e darti il giusto riconoscimento”, è il messaggio lanciato dall’Amministrazione, che invita dunque atleti e tesserati per società inverighesi a presentare la propria candidatura.

Per farlo basta un’email a segreteria@comune.inverigo.co.it entro lunedì indicando: nome e cognome dell’atleta o nome della squadra; disciplina sportiva e società di appartenenza e una breve descrizione del risultato ottenuto.

Premiazione durante la presentazione della palestra

Gli atleti e le squadre saranno premiati in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi rinnovati della palestra comunale che si terrà appunto sabato 10 ottobre, alle 17.30. Un’occasione per i talentuosi atleti di mettere in luce i propri risultati sportivi e condividerli sia con l’Amministrazione che con l’intera cittadinanza.