Lampade votive gratis per due anni

Un gesto concreto di sostegno alle famiglie in un momento storico complesso: a Tavernerio le lampade votive cimiteriali saranno gratuite per gli anni 2026 e 2027.

Una misura in vigore per due anni

Questa la misura messa in campo dall’Amministrazione comunale, che ha fatto sapere di avere sospeso il pagamento della tassa per i prossimi due anni anche in virtù degli interventi di riqualificazione recentemente ultimati che hanno permesso un consistente risparmio sulle spese energetiche per l’illuminazione pubblica. Sono infatti stati ultimati gli interventi di efficientamento che hanno riguardato la riconversione dell’intero sistema di illuminazione pubblica con tutti gli impianti sostituiti con altrettanti a led.

Nel 2024, il completamento del progetto aveva permesso l’ammodernamento di 549 impianti totali su tutto il territorio comunale con una spesa complessiva di 310mila euro e il Comune era stato rimborsato di 66mila euro per gli impianti a risparmio energetico.

E proprio la significativa riduzione dei consumi e dei costi ha portato l’Amministrazione al provvedimento per la cittadinanza: le minori uscite derivanti da questi interventi saranno reinvestite in favore della comunità, e questa è la prima delle misure adottate a beneficio delle famiglie.

«In un momento storico complesso, segnato da guerre e tensioni geopolitiche che fanno prevedere nuovi rincari, abbiamo scelto di adottare una misura concreta a sostegno delle famiglie – ha commentato il sindaco Mirko Paulon (nella foto)- Questa scelta testimonia l’impegno dell’Amministrazione per una gestione sempre più efficiente, sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini. Abbiamo voluto utilizzare una parte delle economie generate dall’efficientamento degli impianti dell’illuminazione pubblica, completamente trasformati a Led, per dare un contributo immediato alle famiglie di Tavernerio. E’ stato fondamentale gestire il progetto di riqualificazione degli impianti internamente al comune per poter usufruire dei vantaggi economici già dal primo anno di riqualificazione. Una scelta coraggiosa ma che ha dato i suoi frutti».