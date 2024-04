“L’Antico Egitto ad Erba”, inaugurazione al Museo Civico

“L’Antico Egitto ad Erba”, allestimento rinnovato con una mostra affascinante: inaugurazione fissata al Museo Civico di Erba sabato 11 maggio, alle 18.

“L’Antico Egitto ad Erba”

Dopo mesi di studi sui reperti e di indagini sulle mummie, si presenta al pubblico la collezione egizia del Museo Civico di Erba in un allestimento rinnovato con una mostra affascinante.

Inaugurazione da fissare in agenda per sabato 11 maggio, alle 18, al Museo Civico di Erba, in Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23. Ingresso libero e gratuito per tutti gli appassionati.

La mostra resterà aperta fino all'8 giugno negli orari di apertura del Museo Civico.