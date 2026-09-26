L’antico sentiero torna a nuova vita: percorso pedonale verso San Mamette

La storia porta verso il santuario di San Mamette: rinasce l’antico sentiero.

Sentiero pedonale rinnovato

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del percorso pedonale di collegamento tra le vie Manzoni e San Mamette. Un intervento radicale, che unisce l’ammodernamento dei servizi essenziali nel sottosuolo alla rinascita estetica e funzionale della superficie. Lo storico e caratteristico sentiero pedonale, infatti, si è rifatto il look grazie a un piano d’azione coordinato che ha risolto il problema di usura della pavimentazione e migliora al contempo la sicurezza idrica del paese.

La riqualificazione

“La fase cruciale del cantiere è stata preceduta da importanti e complessi lavori di adeguamento della rete idrica, eseguiti capillarmente da “Como Acqua” – spiega il vicesindaco Angelo Stradella – L’azienda ha operato nel sottosuolo per garantire la massima efficienza dell’acquedotto locale attraverso tre azioni chiave”. Nuova tubazione, valvole di sezionamento di ultima generazione e presidi antincendio potenziati con il completo rinnovo dell’idrante esistente in via San Mamette e la posa strategica di un nuovo idrante in via Manzoni. Elevati, quindi, gli standard di sicurezza della zona.

Valorizzazione del percorso

“Terminata la messa in sicurezza delle reti idriche, si è avviata la riqualificazione urbana del sentiero. Il progetto di superficie ha restituito il decoro storico al percorso, risolvendo le criticità strutturali causate dal tempo e dalle intemperie. Sono stati ripristinati l’acciottolato e i cordoli di contenimento, per garantire una tenuta duratura nel tempo e prevenire futuri dissesti, e posata l’illuminazione a pavimento”. In questo modo, il sentiero non solo è stato reso sicuro nelle ore notturne ma anche valorizzato. I lavori sono iniziati a metà luglio e sono terminati settimana scorsa (costo complessivo di 12.000 euro circa).