L'appello del Cai: "Se non arrivano volontari, basta pulizia dei sentieri"

"Meno like e più braccia!". Così Paride Tantardini, presidente del Cai di Caslino d’Erba, rivolge un appello alla popolazione del paese direttamente dai social.

Attività a rischio

La sua richiesta? Aiutare il sodalizio a tenere puliti i sentieri: un’attività che il Cai porta avanti grazie a una convenzione stipulata con la Comunità Montana del Triangolo Lariano ma che, se non si trovano nuovi volontari, rischia di scomparire dal prossimo anno.

"L’età avanza, gli acciacchi anche e la gente a disposizione per queste attività è sempre meno - spiega Tantardini - Cerchiamo sempre di dividerci le diverse mansioni, ma con poche persone è difficile riuscire a portare a termine tutto il lavoro. Solitamente ci attiviamo verso maggio o giugno, però quest’anno il clima tropicale ha trasformato i boschi in foreste e quindi c’è tanto da fare per manutenere i sentieri".

Come aiutare

Al Cai di Caslino non serve qualcuno a cui dare in mano gli attrezzi per effettuare lo sfalcio, piuttosto si necessitano persone che portino ricambi e carburante. "I decespugliatori che abbiamo vanno ancora a benzina, e comunque anche quelli elettrici avrebbero bisogno di batterie di ricambio".

Serve poi qualcuno che "pulisca" i ricacci delle piante così da poter effettuare il taglio di erba e rovi velocemente, serve qualcuno che tolga l'erba sfalciata dal sentiero e magari qualcuno che effettui un cambio con chi sta usando il decespugliatore.

"Finora ci siamo sempre arrangiati con le nostre forze, dall’anno scorso siamo però in difficoltà e quindi ci sembrava giusto chiedere un aiuto. Per il 2024 la nostra sezione si è impegnata a manutenere i sentieri che partono da Caslino. Per il 2025 dovremo fare una profonda riflessione, se continuare o abbandonare. Senza aiuti, molto probabile la seconda".