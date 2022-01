STORIE SOTTO L'ALBERO

Il Giornale di Olgiate regala ai lettori di Primacomo.it le più belle storie raccontate nel corso del 2021 sulle pagine del nostro settimanale.

Non vogliono essere catalogati come eroi, «perché siamo solo uomini e donne che lavorano per curare e salvare vite dalla pandemia». E quando la vita scivola via, proprio davanti ai loro occhi, è impossibile trattenere tristezza e rabbia. Stefano Spina, 33 anni, medico anestesista rianimatore, dal 2019 in prima linea all’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, sfoga emozioni: «Quante vite sto vedendo spegnersi in Rianimazione, sarebbe bastata una semplice banale vaccinazione. Queste vite oggi potrebbero amare, abbracciare, lavorare, godere dei propri cari, e invece non ci sono più per una semplice banale vaccinazione non ricevuta. Chi non ci passa e non vede ciò che vediamo in Rianimazione non se ne rende conto. Ma almeno fidatevi per una volta, altrimenti non bussate più alle nostre porte».

L'appello del medico rianimatore: "Morti evitabili: vaccinatevi"

Dopo l’ennesima intubazione, i pensieri si affastellano. «Il mio lavoro è dedicato ai pazienti Covid - entra nel merito il medico olgiatese - Negli ultimi tre mesi la maggior parte dei ricoverati, circa l’80%, è composta da persone non vaccinate, con età media di 60-65 anni. Ci sono anche pazienti più giovani e più anziani. Tra i vaccinati, invece, ci sono pazienti con patologie che possono giustificare il non funzionamento del vaccino. Ciò che fa veramente rabbia è vedere morire persone che non hanno voluto vaccinarsi... Come non pensare che con la vaccinazione avrebbero potuto evitare di finire in Terapia intensiva? Penso alle lacrime della famiglia di un paziente cinquantenne, morto a causa del Covid, dopo 40 giorni di ricovero in Terapia intensiva: ha lasciato moglie e figli piccoli. Una persona che non ha voluto vaccinarsi. Morti così... ti provocano tristezza, pensando al dolore di chi rimane solo, e frustrazione per una morte che si sarebbe potuto evitare». Spina lo dice con garbo, ma con la caparbietà di chi ogni giorno indossa il camice e si cala in una realtà non più definibile come emergenziale ma strutturale. «Le risorse impiegate per la cura dei pazienti Covid sono sottratte alla cura di tutto ciò che non è Covid. Purtroppo ci sono persone che non si rendono conto di cosa stia accadendo, del cattivo esempio che rischiano di dare scegliendo di non vaccinarsi e influenzando così la scelta di altri. Va detto chiaramente: è tempo di fidarsi di coloro che un anno e mezzo fa sono stati definiti eroi. Ma noi non siamo eroi: siamo persone che dedicano anima e corpo allo studio e ai pazienti».

L’imperativo categorico, allora, è un nuovo appello alla vaccinazione. Non c’è un’alternativa. «Lo scopo del vaccino - scandisce a chiare lettere il medico rianimatore - è la prevenzione della malattia grave. L’efficacia del vaccino, infatti, è misurabile nella sua capacità di evitare il ricovero in Terapia intensiva. Non c’è altra strada per uscire dalla pandemia. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone abbia capito l’importanza di vaccinarsi, come unica via d’uscita, ma il problema di questa malattia è che non basta la stragrande maggioranza. Serve la quasi totalità delle persone, altrimenti rischiamo di non risolvere più il problema...».

Terza dose? Addirittura c’è chi annuncia anche la quarta... «Il Covid non è la prima patologia per cui sussiste necessità di richiami vaccinali. Ripeto: l’unica strada per uscirne è la vaccinazione», ribadisce il medico.

Nicola Gini

(Giornale di Olgiate, sabato 11 settembre 2021)