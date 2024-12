L'appello della Caritas per regalare un menù natalizio alle famiglie in difficoltà

Carte acquisti da donare per un menù solidale: ecco l'appello della Caritas di Olgiate Comasco a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Caritas sprona a donare

"Una tavola di Natale per tutti!" è l'iniziativa lanciata dalla Caritas per la seconda edizione. Lo scorso anno furono raccolti più di 4mila euro e aiutate circa 60 famiglie. La Caritas di Olgiate Comasco rilancia l’iniziativa che lo scorso anno aveva davvero scaldato il cuore, spronando a donare gift card reperibili in tutti i supermercati. "Replichiamo l’esperienza dello scorso anno poiché aveva trovato un ampio apprezzamento, considerando le donazioni ricevute - fa sapere il Gruppo ascolto Caritas della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano - Con le tessere erano stati raccolti più di 4.000 euro, utilizzati per una sessantina di famiglie"

Sostegno alle famiglie in difficoltà

Il via libera alla seconda edizione è accompagnato da una frase di papa Francesco: "Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho compiuto un gesto d’amore verso gli altri". Una sottolineatura di spessore per suscitare condivisione. Fondamentale riscontrare partecipazione generosa per garantire un risultato efficace.

Come aderire alla proposta natalizia

Ecco come aderire alla proposta "Una tavola di Natale per tutti!": donando una carta acquisti in uno dei supermercati della zona, così da garantire che ogni persona bisognosa possa avvalersene per gustare un menù di festa insieme ai suoi cari. Quando e dove donarla? Durante le messe nelle chiese (cesto delle offerte). E’ possibile consegnare le gift card anche in Caritas il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30, in ufficio parrocchiale tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e nella cassetta delle lettere all’esterno dell’ufficio parrocchiale. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico della Caritas: 388-3747633.