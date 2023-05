"Gli anni sono inesorabilmente passati e con loro l’età dei sostenitori che finora hanno contribuito alla realizzazione di tutte le iniziative. Auspichiamo che si prosegua con nuovi volontari". E’ l’appello lanciato dal gruppo della Pro loco di Longone al Segrino.

L'appello della Pro loco di Longone: "Servono persone, aiutateci"

A parlare, in prima persona, è il vicepresidente Giampiero Viganò, che ha voluto farsi promotore della ricerca di nuove leve. Necessarie e vitali alla sopravvivenza del gruppo. "Stiamo perdendo pezzi, ognuno hai suoi problemi personali, ed è praticamente impossibile riuscire a coordinarci per organizzare gli spazi esterni con l’installazione di strutture mobili a modalità “capannoni” necessari per le manifestazioni", spiega E così pare già compromessa la stagione estiva, che sarà senza le tradizionali festa della birra o di Sant’Anna: "Diventa difficile per noi. Siamo in pochi e con poche energie. Anche riuscire a garantire l’apertura del bar al centro polifunzionale è impossibile".

