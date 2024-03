L'appello del'Sos di Olgiate: "Aiutateci col tesseramento"

In origine era una certezza, oggi non è più così: appello della pubblica assistenza Sos al tesseramento.

I numeri dimostrano la fondamentale importanza delle tessere famiglia, con le quali viene garantito sostegno all’associazione presieduta da Flavio Cometti. Non è impresa da poco mantenere un sodalizio con 250 volontari, sei dipendenti, 9.000 interventi richiesti annualmente e svolti con un parco mezzi di cinque ambulanze, 12 auto e due pulmini.

Per rendere l’idea: nel 2023 il carburante necessario a mettere sulle strade i veicoli della Sos è costato 50.296,45 euro. Spesa così suddivisa: 32.949,20 euro per rifornire le auto, 17.347,25 euro per i serbatoi delle ambulanze. E ancora: 91.707,35 euro impegnati per la manutenzione dei mezzi (50.547,15 euro per le auto e 41.160,20 euro per le ambulanze). Di contro, il trend dei tesserati è in costante flessione: nel 2021 erano 2.200, nel 2022 diminuzione a quota 2.180 e nell’ultima annata sono scesi a 2.048.

Da qui l’appello abbinato alla nuova campagna di tesseramento. L’invito alla popolazione è per oggi, sabato 2 marzo, a partire dalle 17, e per domenica 3 marzo, dalle 9: i volontari saranno presenti sul piazzale della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Due occasioni per dimostrare vicinanza alle molteplici necessità della Sos olgiatese: sarà possibile rinnovare le tessere famigliari (quota annuale di 30 euro) o sottoscrivere nuove tessere.

