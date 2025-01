L'appello di Anima Meticcia per aprire un gattile

Una struttura con anche un piccolo spazio esterno nel quale i loro ospiti possano anche godere del sole e di alcuni momenti all’aperto: è quanto sta cercando a Fino Mornasco l’associazione di volontariato Anima Meticcia.

Il sodalizio e l'aiuto ai gatti

L’odv, nata nel 2014 si è occupata inizialmente di cani randagi e ora tra gli animali da loro salvati e ospitati ci sono anche diversi gatti. Spiega Alessandra Russo, presidente di Anima Meticcia:

"Abbiamo una struttura zoofila a Cantù, ma ci piacerebbe riuscire a realizzare un piccolo gattile a Fino, comune nel quale la nostra associazione ha la sede. Al momento abbiamo un capannone in affitto, ma ci piacerebbe avere anche una piccola parte esterna, un piccolo giardino nel quale far uscire i gatti in sicurezza. Inizialmente li teniamo in gabbia, poi liberi per la struttura. Abbiamo una piccola comunità di gatti per la quale cerchiamo adozione".

Le attività sul territorio

Alcuni dei gatti di cui si occupa Anima Meticcia arrivano proprio dal Comune:

"A Fino abbiamo salvato tanti gatti in questi anni. In via Garibaldi, ad esempio, c’era una colonia gestita da alcuni condomini arrivata a contarne circa 30. Abbiamo portato via e fatto adottare i 16 cuccioli, mentre abbiamo sterilizzato e lasciato in colonia i gatti adulti, abituati ormai alla vita lì e dei quali si stanno occupando i condomini. Sempre da Fino arriva anche Giulio, un gatto, attualmente in stallo da una volontaria, che soffre di crisi epilettiche e per il quale si cerca un’adozione del cuore".

L'appello

Ora il sodalizio ha circa una trentina di felini ai quali sta cercando adozione. Nell’attesa Anima Meticcia vorrebbe riuscire ad aprire un gattile a Fino: