L’appello di Ars Faber per Giorgio e i suoi animali: "Aiutateci a trovare un terreno per trasferirlo qui vicino"

L’associazione Ars Faber, nata a Valbrona ma operativa in diverse zone dell’Erbese per aiutare animali e persone in difficoltà, si appella al buon cuore della popolazione del territorio per aiutare un 60enne che si trova in condizioni precarie.

Condizioni precarie

A raccontarci la drammatica storia di Giorgio è Lara Charles, vicepresidente del sodalizio.

"Lavorava a Milano, poi ha perso l’occupazione e con essa la possibilità di pagare il mutuo della sua casa. Da lì al vivere in mezzo a una strada, il passo è stato brevissimo. Grazie alla generosità di un amico gli è stata data la possibilità di stabilirsi in un terreno fuori Alessandria, dove vive all’interno di una roulotte insieme a cinque cani e quattro gatti".

Ora però la situazione è cambiata: per Giorgio non ci sono più le condizioni per vivere serenamente e quindi l’associazione sta cercando un terreno nell’Erbese dove poterlo trasferire. "La zona non è servita da alcun mezzo, siamo riusciti a procurare a Giorgio una bicicletta almeno per raggiungere la lavanderia ma ciò non cambia di molto la sua precarietà. Per bere prende l’acqua da un pozzo vicino, senza che venga depurata o filtrata. Noi gli portiamo cibo e acqua quando possiamo, ma anche per i nostri volontari è una zona difficile da raggiungere. Averlo nell’Erbese ci darebbe la possibilità di farlo lavorare in associazione, inoltre potrebbe fare qualche lavoretto da alcuni conoscenti che si sono già resi disponibili".

Un terreno nell'Erbese

In particolare, dunque, Ars Faber chiede a chiunque abbia un terreno a disposizione nell’Erbese di dare la possibilità a Giorgio di viverci, all’interno della sua roulotte oppure in una struttura di altro tipo.

"Abbiamo chiesto a un’azienda se può venderci una casetta coibentata a prezzo agevolato, stiamo valutando se potrebbe essere una soluzione futura per Giorgio. Per il momento potrebbe ancora vivere nella sua roulotte o in un casale da sistemare: basterebbe davvero solamente un riparo per lui e i suoi animali, che ha salvato dalla strada. L’inverno scorso siamo riusciti ad aiutarlo fornendogli cibo e alcuni strumenti per scaldarsi, ma quest’anno sarebbe ancora più complicato. Dobbiamo agire al più presto per aiutarlo".

Chiunque avesse un terreno a disposizione o volesse aiutare in altro modo, può contattare Lara al numero 3473588887.