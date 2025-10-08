L’arcivescovo Delpini in visita all’oratorio alluvionato: “Vi sono vicino”

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ieri, martedì 7 ottobre 2025, è stato in visita all’oratorio alluvionato di Vighizzolo (frazione di Cantù).

L’arcivescovo Delpini in visita all’oratorio alluvionato

L’alluvione di lunedì 22 settembre ha compromesso la caldaia, le pareti e l’impianto audio dell’oratorio che sorge in via San Giuseppe. Il bilancio dei danni per la parrocchia supera i 100mila euro. Ad accogliere l’arcivescovo sono stati il parroco don Paolo Dondossola (comunità Madonna delle Grazie) e il responsabile della pastorale giovanile, don Riccardo Cagliani. “Vi sono vicino”, ha detto l’arcivescovo alla comunità.

L’impegno dei ragazzi per la pulizia

“L’acqua era ovunque e abbiamo avuto pesanti danni”, aveva spiegato don Riccardo Cagliani sulle pagine del Giornale di Cantù. I locali dell’oratorio si sono infatti allagati e l’acqua ha causato diversi problemi: “Andranno cambiate le caldaie, che non funzionano più e andranno imbiancate le pareti. Inoltre si è rovinato anche l’impianto audio e l’acqua fangosa non ha risparmiato nemmeno le sedie della Sala Frassati”. A rispondere subito presente erano stati i giovani che frequentano l’oratorio. “A tirare fuori il grosso dell’acqua sono stati Protezione civile e Vigili del fuoco, ma alla pulizia e allo sgombero dei materiali non più utilizzabili ci hanno pensato i “miei” ragazzi”, aveva commentato con orgoglio. Anche loro erano presenti durante la visita dell’arcivescovo.