L'argento olimpico Soares ospite all'Istituto San Vincenzo

L'argento olimpico Gabriel Soares ospite all'istituto San Vincenzo di Albese con Cassano. L'atleta italo-brasiliano, medaglia d'argento nel canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha incontrato circa cinquanta studenti delle classi prime, seconde e quarte IPA per condividere la sua esperienza sportiva e di vita.

"Mettete al centro i vostri sogni"

Nato il 22 gennaio 1997 a Iguaçu, in Brasile, e trasferitosi in Italia all'età di 8 anni, Soares ha iniziato la sua carriera remando a Bellagio, per poi unirsi al centro giovanile della Marina Militare a Pusiano.

Specialista nel doppio pesi leggeri, ha raggiunto il suo sogno olimpico a Parigi 2024, conquistando la medaglia d'argento insieme al compagno Stefano Oppo. Durante l'incontro Soares ha raccontato il suo percorso, evidenziando i sacrifici e la determinazione necessari per raggiungere obiettivi importanti.

"Ho conosciuto Gabriele di persona e l'ho seguito nel suo percorso – ha detto la professoressa Rachele Ravani – È un atleta con valori grandi e profondi, particolarmente nel trasmettere la sua passione. Mi sembrava un bell'esempio da portare ai nostri ragazzi".

Dopo una breve introduzione, l'incontro è stato guidato dalla curiosità degli studenti, che hanno posto numerose domande sulle Olimpiadi, sul villaggio olimpico e sul fair play. Soares ha condiviso anche la sua routine di allenamenti durante il periodo scolastico: sveglia all'alba per allenarsi prima delle lezioni e nuovi allenamenti nel pomeriggio dopo la scuola.

Il messaggio centrale dell'incontro è stato particolarmente significativo per i giovani: "L'adolescenza è spesso il periodo in cui i sogni vengono messi da parte per cercare sicurezza, invece bisogna rimetterli al centro e perseguirli con determinazione, anche quando i risultati non sono immediatamente eccellenti".

Un momento particolarmente emozionante è stato quando l'atleta ha mostrato la sua medaglia olimpica, permettendo ai ragazzi di toccarla e ammirarla da vicino. L'incontro si è concluso con foto ricordo, lasciando negli studenti un'ispirazione concreta su come perseguire i propri obiettivi con impegno e passione.