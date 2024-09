"Lario Noir" invita a quattro incontri con autori

La rassegna "Lario Noir" è pronta al debutto, organizzata dall'assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale di Olgiate Comasco in collaborazione con il circolo culturale Dialogo.

Il debutto di "Lario Noir"

In calendario quattro incontri il cui filo conduttore è tutto nel titolo e nel sottotitolo della rassegna. "Lario Noir: tra finzione e realtà". Quindi tra cronaca e avventura in "giallo" o meglio in "noir" sullo sfondo del Lago di Como e del nostro territorio lariano. Prima "tappa" giovedì 19 settembre, alle 20.45 nella sala mostre del centro congressi Medioevo con Paolo Moretti, giornalista che ha seguito sin dall'inizio la cronaca relativa alla strage di Erba: presenterà il suo libro "Sangue e fango", edito da Dominioni e dialogherà con l'avocato Edoardo Pacia, presidente Camere Penali di Como e Lecco.

Il secondo incontro

Si proseguirà giovedì 26 settembre, stessa sede e identico orario, con un gradito ritorno: Giovanni Cocco e Amneris Magella presenteranno il nuovo romanzo "Omicidio al faro", altra avventura del commissario Stefania Valenti, edita come sempre da Marsilio.

Gli appuntamenti nel mese di ottobre

Venerdì 11 ottobre, sempre in sala mostre, alle 20.45, Umberto Montin, giornalista, sarà in primo piano col suo libro "Il sangue dei randagi. Una nuova indagine per lo sbirro con l'eskimo Martino Ribaud". Una rocambolesca avventura da Ferrara e Bologna fino alle rive del Lario: l'autore dialogherà col giornalista Roberto Caimi. Per l'ultimo incontro, previsto per mercoledì23 ottobre, sarà ospite Rosa Teruzzi, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva milanese,, autrice della fortunata serie "I delitti del Casello", edita da Sonzogno, tra cui "La memoria del lago", ambientato sul Lario.