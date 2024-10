"Lario Noir" invita al terzo incontro della rassegna

"Lario Noir" è la rassegna di incontri con gli autori, organizzata dall'assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale di Olgiate Comasco in collaborazione con il circolo culturale Dialogo.

Il terzo incontro

Il filo conduttore è tutto nel titolo e nel sottotitolo della rassegna: "Lario Noir: tra finzione e realtà". Tra cronaca e avventura in giallo" o meglio in "noir, sullo sfondo del nostro lago e del nostro territorio di Como e provincia. Il terzo appuntamento è in calendario per la serata di venerdì 11 ottobre, nella Sala mostre del Medioevo, alle 20.45, col giornalista Umberto Montin, che presenterà "Il sangue dei randagi. Una nuova indagine per lo sbirro con l'eskimo Martino Ribaud": una rocambolesca avventura da Ferrara e Bologna fino alle rive del Lario. L'autore dialogherà con Roberto Caimi, giornalista.

Ingresso libero

Come sempre, l'ingresso agli incontri della rassegna letteraria autunnale è gratuito. Quello di venerdì 11 ottobre, al Medioevo in via Lucini, sarà il penultimo appuntamento di "Lario Noir".

La data conclusiva

L'ultimo incontro, previsto per mercoledì 23 ottobre, vedrà al centro dell'attenzione Rosa Teruzzi, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva milanese, autrice della fortunata serie "I delitti del Casello", edita da Sonzogno, tra cui "La memoria del lago", ambientato proprio sul Lago di Como.