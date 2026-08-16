Lariofest benefica, a sostegno di Casa Prina

“La festa di Erba per la città di Erba”: è lo slogan con cui si presenta la prossima edizione dell’ormai tradizionale evento di piazza Mercato per il 4, 5 e 6 settembre prossimi

“E’ la casa di tutti gli erbesi e non solo”

La manifestazione è organizzata da Lariosoccorso e promette musica, cibo, divertimento e soprattutto un grande obiettivo: raccogliere fondi per Casa Prina e riuscire a raggiungere la somma necessaria per sostituire tutti i 100 letti. Così racconta Alberto Croci, presidente sia di Casa Prina che di Lariosoccorso:

“La raccolta che abbiamo lanciato per sostituire i letti di Casa Prina con presìdi più nuovi e all’avanguardia procede, siamo arrivati a 44. Grazie anche al bel gesto fatto da don Ettore Dubini con la parrocchia di Crevenna e dagli Artigiani del Presepe, che hanno donato un letto ciascuno, abbiamo avuto una bella risposta e un paio di aziende e molti privati hanno risposto al nostro appello. Siamo così riusciti a raggiungere i 44 letti acquistati. Avanti così dunque! E con Lariosoccorso abbiamo deciso di destinare a questo scopo tutto il ricavato della nostra festa. Dopo aver raccolto i fondi necessari per rifare il parco mezzi di ambulanze e auto di soccorso, quest’anno il ricavato sarà destinato a Casa Prina perché è la casa di tutti noi, degli erbesi e non solo. Ed è un nostro dovere pensare ai nostri anziani bisognosi».

Ecco il programma dell’evento settembrino

E allora tutti in piazza per la quarta edizione di Lariofest: si comincia venerdì 4 settembre alle 18 con un aperitivo con dj set e poi dalle 19 apertura della cucina a cura del Gruppo Alpini di Erba, alle 20.30 esibizione dei Bej e alle 21 apertura ufficiale dell’evento con i saluti. Dalle 21.30 dj set con Magicroom.

Sabato 5 settembre si riapre la cucina alle 12 e dalle 15 presenza di stand delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, degli enti di soccorso, ma anche truccabimbi, skatepark, Eroi per gioco e Larioland, piccoli soccorritori crescono. Alle 17 spettacolo di magia con Mago Enimos, alle 18 saluti istituzionali e dalle 18.30 aperitivo con dj set, alle 20 baby dance, alle 20.30 danza con Noivoiloro, alle 21 esibizione di danza con Vivi dance e dalle 21.45 grande festa One Dance per ballare e scatenarsi.

Domenica 6 settembre infine dalle 10 supercar in esposizione e musica live, alle 12 apertura cucina e alle 15 chiusura dell’evento e saluti.