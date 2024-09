LarioFest, successo per la manifestazione di Lariosoccorso

Tanta la partecipazione della gente e dei volontari

Un lavoro iniziato mesi fa e culminato nel week end appena trascorso

Sono stati tre giorni ricchi di emozioni quelli vissuti da tutti i Volontari e dipendenti di Lariosoccorso che hanno allestito l'attesa LarioFest, andata in scena dal 6 all'8 settembre in piazza Mercato a Erba. La macchina organizzativa si è instancabilmente impegnata per mesi e negli ultimi giorni ha lavorato con ancora maggiore energia per la riuscita dell’evento che ha avuto come sempre uno scopo benefico.

Tanti i grazie degli organizzatori

Lariosoccorso ci tiene a ringraziare chi è stato al suo fianco e ha sostenuto la manifestazione, che ha riscosso veramente molto successo: "Grazie al gruppo Alpini di Erba per la donazione di 5 mila euro e per l’ottima cucina. Grazie al Rotary Erba-Laghi e Lions Club per la donazione di 2mila e 151 euro che è il ricavato, tolte le spese, della serata di concerto al Licinium organizzata lo scorso 20 luglio in collaborazione tra i due club cittadini - dicono - E ancora, grazie al nostro amico Franco per la prelibata cucina valtellinese di venerdì; grazie all’Amministrazione comunale cittadina che ha collaborato attivamente nell’organizzazione delle giornate; grazie alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e agli enti di soccorso che hanno presenziato al nostro evento; grazie alle autorità passate per un saluto".

Il ringraziamento è andato anche a "tutti i gruppi, agli artisti e alle persone che hanno reso ogni momento unico. Grazie allo staff di Discoradio per averci fatto ballare e cantare, illuminando la meravigliosa piazza Mercato", ma pure a tutti i nostri sponsor che hanno concretamente contribuito alla realizzazione dell’evento.