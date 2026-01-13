Lariofiere, 340 pannelli fotovoltaici: l’energia rinnovabile a favore della comunità energetica

Si rafforza l’impegno del gruppo Acinque come partner dei territori di riferimento nella transizione energetica e nell’impulso allo sviluppo sostenibile. Va in questa direzione, infatti, l’accordo sottoscritto tra Lariofiere di Erba e l’Energy Service Company della multiutility

Energia prodotta e condivisa con LarioCer

Il polo fieristico Lariofiere annualmente ospita oltre settanta tra manifestazioni, tra eventi e congressi, ed è un punto di riferimento per il territorio. La struttura, grazie all’accordo con Acinque Innovazione, verrà dotata di un impianto fotovoltaico di 171 kWp di potenza, per un totale di 340 moduli fotovoltaici da 505 Wp che verranno posizionati a copertura del Padiglione C.

Il nuovo apparato permetterà al centro congressuale di abbattere i costi energetici e, allo stesso tempo, sarà tra le sorgenti di produzione e condivisione di energia a beneficio della neo costituita LarioCer. I lavori di installazione inizieranno in primavera e, salvo imprevisti di cantiere, dureranno per circa tre settimane.

Il 57% della produzione sarà a disposizione dei membri della comunità energetica

La comunità energetica rinnovabile LarioCer, con sede a Erba, è nata nei mesi scorsi dalla collaborazione tra Lariofiere, promotore e capofila del progetto, le aziende Téchne e Integra, il Consorzio Agrario e le associazioni del terzo settore NoiVoiLoro e Cooperativa sociale Tetto Fraterno, grazie al fondamentale supporto della Fondazione Cariplo che ha sostenuto tutte le fasi iniziali di studio e progettazione.

Da progetto si stima che circa il 43% dell’energia rinnovabile prodotta a Lariofiere sarà destinata all’autoconsumo per rispondere al fabbisogno del centro fieristico mentre circa il 57% sarà ceduta alla rete e diventerà energia condivisibile per i membri della comunità energetica.

Autoconsumo in particolare nei fine settimana

L’adesione di un centro fieristico a una comunità energetica ha inoltre un ulteriore beneficio: l’autoconsumo di energia da parte della struttura è infatti principalmente concentrato nei fine settimana che ospitano gli eventi e complementare alla richiesta di energia degli altri membri (famiglie, imprese, enti pubblici) e, quindi, in grado di generare buoni volumi di energia condivisa e di incentivi.

“Fondamentale fare rete con il territorio”

A spiegare l’accordo è Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione:

“L’installazione di questo impianto fotovoltaico su una struttura al centro della vita istituzionale e imprenditoriale, oltre che sociale, delle comunità di Como e Lecco conferma quanto sia fondamentale fare rete con il territorio. Vogliamo essere partner attivi nel percorso di transizione energetica, lavorando insieme per promuovere le rinnovabili e la produzione di energia sul territorio per una sempre maggiore autonomia energetica. Solo attraverso collaborazione e sensibilizzazione possiamo costruire un futuro più sostenibile”.

“Un esempio concreto della funzione istituzionale di Lariofiere”

Soddisfatto il presidente della Fondazione Lariofiere, Marco Galimberti: