Lariofiere alla 78^ Mostra del Cinema di Venezia

Una vetrina importantissima allo scopo di promuovere la destinazione Lago di Como come luogo in cui ambientare produzioni cinematografiche. Ospite dello spazio di Fondazione Ente dello Spettacolo all'Hotel Excelsior di Venezia Lido, il Lago di Como sarà rappresentato per tutta la durata dell’importante kermesse, a partire da mercoledì 1 settembre fino a domenica 12 settembre. "Un’iniziativa che ha l’intento di promuovere anche a lungo termine il Lago di Como e il nostro territorio a livello nazionale e internazionale", spiega Fabio Dadati, presidente di Lariofiere.

