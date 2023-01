Lariofiere apre il 2023 con due novità

Il 2023 di Lariofiere si apre con un’importante novità: la declinazione della affermata e rodata fiera "Fornitore offresi" al settore del legno arredo e design.

L’appuntamento con il Salone della subfornitura per l’industria della lavorazione del legno, del mobile e del design è in programma da giovedì 19 a sabato 21 gennaio con orario dalle 9.30 alle 17.30.

"Intorno a questa fiera c’è molto interesse e la partenza è stata davvero buona, con oltre 100 aziende già iscritte. Il nostro è uno sforzo fatto per la Camera di Commercio e per chi si è impegnato molto per darci una mano", ha spiegato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati (nella foto).