Lariofiere compie un nuovo passo nel percorso di crescita e innovazione della propria struttura con il lancio del Concorso di Idee finalizzato alla definizione del Masterplan di sviluppo del quartiere fieristico.

Lariofiere lancia il Concorso di Idee per il nuovo Masterplan del quartiere fieristico

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 40° edizione di MECI – Mostra Edilizia Civile Industriale, in programma dal 20 al 22 novembre 2026 e rappresenta una delle progettualità promosse per celebrare questo importante traguardo, confermando il ruolo della manifestazione quale momento di confronto, innovazione e visione per il futuro del settore delle costruzioni e del territorio e si pone l’obiettivo di raccogliere proposte progettuali capaci di delineare una visione strategica per il futuro del polo fieristico, valorizzandone il ruolo di punto di riferimento per il sistema economico, produttivo e congressuale del territorio e immaginando spazi sempre più funzionali, sostenibili e aperti alla comunità.

Una visione di lungo periodo

Il concorso rappresenta un’opportunità per progettisti e professionisti di contribuire concretamente all’evoluzione di una struttura che, da oltre cinquant’anni, accompagna la crescita delle imprese e delle filiere produttive delle province di Como e Lecco. «Con questo Concorso di Idee vogliamo aprire una nuova fase nella storia di Lariofiere», dichiara il Presidente Marco Galimberti, ad un anno dalla sua nomina. «Il nostro obiettivo è costruire una visione di lungo periodo che sappia interpretare le esigenze future del territorio, delle imprese e delle manifestazioni che ospitiamo. Crediamo che il confronto con il mondo della progettazione rappresenti il modo migliore per immaginare un quartiere fieristico moderno, sostenibile e sempre più integrato con il contesto in cui opera. Vogliamo che il Masterplan diventi uno strumento capace di guidare lo sviluppo di Lariofiere nei prossimi anni, valorizzandone il ruolo di motore di crescita economica, culturale e sociale.»

La collaborazione con gli ordini professionali

«Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento agli Ordini professionali delle province di Como e Lecco – Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Geometri – che hanno collaborato con competenza e disponibilità alla redazione del bando. La loro partecipazione testimonia un rapporto consolidato, nato anche grazie alla partnership con MECI, che negli anni ha dato vita a numerose iniziative collaterali di valore. Questo concorso è il risultato di una collaborazione che mette al centro qualità progettuale, competenze e attenzione allo sviluppo del nostro territorio.» Il bando di concorso e tutta la documentazione utile per la partecipazione sono disponibili sul sito www.fierameci.it, dove saranno pubblicati anche eventuali aggiornamenti e comunicazioni relative alla procedura.

Uno sguardo al futuro

La 40ª edizione di MECI diventa così l’occasione non solo per celebrare una lunga storia di collaborazione e crescita, ma anche per aprire una nuova fase di sviluppo, nella quale la Fondazione guarda al futuro attraverso idee, progettualità e nuove opportunità per il territorio.