Lariofiere resta hub vaccinale fino al 31 gennaio 2022

Rinnovato il contratto tra Asst Lariana e il centro espositivo.

Il centro fieristico Lariofiere resta hub vaccinale, almeno fino al prossimo 31 gennaio.

L’amministrazione dell’ente ha prorogato l’accordo in scadenza il prossimo 30 novembre con l’autorità sanitaria per continuare a garantire un punto di riferimento per la città e il circondario per le vaccinazioni Covid e per le vaccinazioni obbligatorie dei minorenni. Lo ha confermato il presidente di Lariofiere Fabio Dadati assicurando che il padiglione C verrà utilizzato ancora da Asst per l’erogazione del servizio, inclusa la somministrazione del vaccino antinfluenzale.

