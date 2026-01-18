Lariosoccorso: 13 volte il giro del mondo nel 2025

Lariosoccorso di Erba chiude un 2025 fatto di tanti interventi e chilometri percorsi e apre la stagione 2026 lanciando un nuovo corso per volontari, che il presidente Alberto Croci definisce da sempre «la nostra forza».

Percorsi ben 540.380 chilometri in un anno

Per l’esattezza sono 540.380 i chilometri percorsi nel 2025: «Sono oltre 13 giri intorno al mondo – hanno sottolineato da Lariosoccorso – Dietro ogni chilometro ci sono persone che scelgono di esserci. Tutto questo grazie ai nostri volontari e dipendenti che ogni giorno scelgono di esserci».

Ecco perché lanciare una nuova chiamata per aspiranti volontari, che non sono per forza solo quelli dell’emergenza, perché Lariosoccorso è anche tanto altro: trasporti semplici, assistenza a manifestazioni, riposta al centralino.

I dati del 2025 parlano di 4292 servizi di emergenza, di cui 3126 a Erba e 1166 nella sede di Dongo, e 12421 trasporti semplici, suddivisi tra 8421 a Erba e 3987 a Dongo, assistendo così in totale più di 15mila persone.

La prossima possibilità per unirsi al gruppo sarà da febbraio, quando martedì 17 è fissata la serata di presentazione di tutte le diverse possibilità. L’appuntamento è a partire dalle 20.45 presso la sede di Erba di via Trieste, con l’invito rivolto a cittadini e cittadine interessati a intraprendere un percorso di volontariato nell’ambito del trasporto sanitario, con servizi a carattere non urgente quali dimissioni, trasferimenti, trasporti sociali, assistenze a manifestazioni, o del soccorso sanitario extraospedaliero.

«Il corso costituisce un passaggio fondamentale per l’ingresso nell’associazione e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione adeguata, in conformità con gli standard formativi previsti da Regione Lombardia», spiegano dall’ente.

Il programma prevede lezioni frontali teorico-pratiche con cadenza bisettimanale, finalizzate all’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio di volontariato. Ma Lariosoccorso prevede anche la figura del centralinista, indispensabile a coordinare le attività e adatta anche a chi non vuole affrontare situazioni di emergenza o di trasporto sanitario.

«Lariosoccorso, da anni punto di riferimento sul territorio per l’assistenza sanitaria e il soccorso alla popolazione, rinnova così il proprio impegno nella formazione e nel coinvolgimento di nuovi volontari, valorizzando il ruolo del volontariato quale elemento essenziale del sistema sanitario», fanno notare.

Il corso è aperto a persone motivate e disponibili a mettere le proprie capacità e il proprio tempo al servizio della collettività. Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile rivolgersi a Lariosoccorso attraverso le pagine social di Facebook e Instagram, oppure chiamare lo 031-646118 o inviare una mail a formazione@lariosoccorso.org.