Lariosoccorso Erba-Dongo: da Roma 100mila euro

Manovra, il deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili: “Da Roma 100.000 euro per Lariosoccorso Erba-Dongo grazie alla Lega”.

Migliaia di euro per il Lariosoccorso

Rinforzi al Lariosoccorso Erba-Dongo: da Roma in arrivo 100.000 euro in due anni. Le parole del deputato comasco della Lega Zoffili: “Mi fa molto piacere poter annunciare un nuovo importante risultato, del quale beneficerà una storica realtà del territorio erbese e comasco nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria e del sociale al servizio della nostra comunità. Ringrazio la senatrice della Lega Maria Cristina Cantù, che su mia richiesta ha promosso l’inserimento in un Ordine del Giorno alla Manovra Finanziaria 2025 approvata in prima lettura al Senato, che è stato accolto, di un impegno del nostro Governo a stanziare 100.000 euro (50.000 nel 2026 e 50.000 nel 2027) a favore di Lariosoccorso, organizzazione di volontariato con sedi a Erba e Dongo sul Lago di Como”.

“Un ringraziamento a tutti i volontari”

E aggiunge: “Questo meritato riconoscimento, rappresenta un ringraziamento per tutti i volontari che quotidianamente si impegnano al massimo per prestare soccorso e salvare vite, ad ogni ora del giorno e della notte. La Lega è attenta alle necessità locali e, anche in questo caso, porterà da Roma alla provincia di Como risorse economiche utili per consentire di svolgere al meglio funzioni indispensabili per la tutela dei nostri cittadini”.