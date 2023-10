L'Arma Aeronautica festeggia 100 anni: gli eventi a Cantù.

Gli eventi per i 100 anni della fondazione dell’Arma Aeronautica. Per la ricorrenza del centenario della fondazione dell’Arma Aeronautica 1923-2023, la sezione di Cantù presieduta dal colonnello Francesco Mi promuove per celebrare tale ricorrenza tre eventi.

Gli eventi

Il primo prevede una mostra di modelli di aeroplani presso la sala espositiva della corte san Rocco in via Matteotti a Cantù, che proseguirà sino al 3 ottobre. Il secondo evento riguarda una conferenza presso la sala Zampese della Bcc di Cantù, alle 18 del 12 ottobre. I conferenzieri saranno il colonnello Mario Giuliacci, noto personaggio televisivo, che tratterà il tema «Curiosità meteorologiche», e il Cap. A.M Ing. aerospaziale in servizio a Roma ma canturino, Marco Rigamonti, che illustrerà l’argomento «Voli spaziali e sub orbitali». L’ingresso alla conferenza è libero.

L'ultimo appuntamento

Il terzo evento è invece previsto sabato 14 ottobre dalle 10 alle 17 presso il campo volo di «Cantù Model», ubicato sulla via tra Cucciago e Navedano. In questa location verranno eseguiti con modelli in scala di aeroplani e droni, voli acrobatici. Sarà inoltre ancorata una mongolfiera ai bordi pista e probabilmente ci saranno anche alcuni Delta a motore ed un elicottero.