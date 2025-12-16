L’arte del territorio per i giovani: il Comprensivo “Porta” tra le 40 scuole italiane nel progetto

L’arte approda a scuola con progetti innovativi, all’insegna dell’inclusione e per valorizzare il patrimonio del territorio. Il Comprensivo «Carlo Porta» di Lurago d’Erba, che include i plessi di Alzate e Anzano, è infatti tra i 40 selezionati in tutta Italia per la seconda edizione di Bcc Arte e Cultura, il progetto d’integrazione culturale delle 112 banche di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea.

Seconda edizione per l’iniziativa

La seconda edizione dell’iniziativa è stata presentata al Mudec di Milano nei giorni scorsi, dopo il lancio nel 2024 del più grande museo diffuso privato nazionale delle collezioni d’arte e del patrimonio storico e architettonico delle banche di credito cooperativo.

Il progetto si pone l’obbiettivo di portare l’arte dei territori nelle scuole secondarie di primo grado, a supporto dei docenti: la proposta formativa coinvolgerà in maniera innovativa le nuove generazioni delle comunità delle Bcc con laboratori creativi, didattica inclusiva, intelligenza artificiale, una galleria 3D, visite guidate e incontri con gli artisti in un insieme di iniziative tra reale e digitale. Il progetto è approdato anche in piccoli Comuni per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del nostro Paese. E tra le realtà dei piccoli Comuni c’è proprio il Comprensivo con sede centrale a Lurago d’Erba e che include i plessi di Alzate e Anzano. «E’ un onore per Bcc Brianza e Laghi aver saputo inserire una scuola del territorio in questo progetto – ha sottolineato l’ingegner Giovanni Pontiggia, presidente – a dimostrazione che la relazione e collaborazione fra istituzioni può fare molto per i giovani della comunità».

Da aprile a dicembre 2026, inoltre, nelle sedi e filiali Bcc saranno allestite mostre personali di opere che rappresentano il genius loci, le memorie e le tradizioni delle città e dei borghi natali di ciascun artista selezionato: la sede di Alzate ospiterà le opere dell’artista Mario Uliassi. Il progetto comprende anche il Bcc Book club che avrà come tema il «Nascere», proposto con oltre 50 titoli: attraverso grandi case editrici italiane e piccole indipendenti di qualità le Bcc daranno voce ad autori contemporanei su valori universali quali la genitorialità e la discendenza, la crescita, la memoria e la speranza. Un’iniziativa, aggiunge Pontiggia, che mira a favorire la crescita culturale dei territori. «Questa dimostra ancora di più come le Bcc si impegnino per il territorio, non solo in contesto economico finanziario, ma anche in ambito culturale, con particolare attenzione al mondo giovanile – prosegue – Questo progetto favorisce la crescita culturale dei territori, lo sviluppo delle comunità in modo aperto e sostenibile, favorendo e facilitando l’inclusione e contrastando le diseguaglianze. Vogliamo rendere le nuove generazioni protagoniste partendo dalla scuola, dall’arte e dalla lettura dei territori».