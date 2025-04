"L'arte fuori dal liceo" sbarca in città

Un concorso all'aria aperta a Cantù, nel quale le opere saranno giudicate dai cittadini.

L'iniziativa

"L’arte fuori dal liceo". E’ il titolo della nuova iniziativa promossa dall’associazione Charturium, impegnata da diversi anni nella tutela del patrimonio artistico e culturale del territorio canturino, insieme al liceo artistico Fausto Melotti e alla Polisportiva San Marco. L’iniziativa ha inoltre il patrocinio concesso dal Comune di Cantù.

Quando è in programma

L’evento è in programma per sabato 5 aprile, e la location scelta per la sua realizzazione è la tradizionale arteria dello shopping in città, via Matteotti. Si tratta di un concorso di pittura estemporanea, che avrà luogo nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 16. I partecipanti avranno in questo modo la possibilità di realizzare delle opere, le quali saranno poi oggetto di una esposizione a partire dalle 16 e sino alle 19.

L'esposizione e la valutazione

Questa volta le opere realizzate verranno messe in mostra in largo XX Settembre. Tutte le opere saranno dunque presentate al pubblico che parteciperà alla manifestazione, il quale avrà infine la possibilità di esprimere la propria preferenza verso una delle creazioni esposte.