L’artista comasca dona i quadri alla pediatria del Sant'Anna

Alessia Bianchi, artista comasca, ha donato al reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dieci sue opere.

L’artista comasca dona sorrisi

I colori dei fiori del Perù. I riflessi sullo specchio d'acqua del lago di Como. Le cime innevate di Bormio. La bellezza e l'energia della natura sono al centro dei quadri donati dall'artista comasca Alessia Bagni all'ospedale Sant'Anna per la Pediatria - Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile. "Avevo il desiderio di contribuire col mio lavoro a far sentire bene i più fragili, e in particolare i bimbi - spiega l'artista - Sono convinta che nei momenti di difficoltà guardare qualcosa di bello doni grande energia". Bagni ha donato ad Asst Lariana una decina di foto stampate su tele di cotone sulle quali ha poi realizzato un lavoro di pittura. In Pediatria, nella giornata di ieri giovedì 11 aprile, l’artista è stata ricevuta dal primario, il dottor Angelo Selicorni che l’ha ringraziata a nome di tutta la comunità di Asst Lariana.