L’Asd Grandate coltiva i giovani «Il nostro vivaio è in crescita»

L’obiettivo di far crescere a livello calcistico e umano tanti giovani ragazzi: il club Asd Grandate, da diversi anni, punta forte sul settore giovanile come serbatoio per il futuro.

La storia della società

Spiega Jacopo Testoni, responsabile del settore giovanile:

"Dal 2011, quando è nata questa società, abbiamo subito creato le basi del nostro vivaio inizialmente eravamo all’oratorio con 2/3 squadre, poi pian piano siamo cresciuti e ora ci ritroviamo nel centro sportivo San Pos, che è in grado di soddisfare le nostre attuali esigenze. Abbiamo sempre creduto nel progetto di dare un’opportunità ai ragazzi del territorio, poi se arrivano giovani anche da fuori tanto meglio. Oltre alla crescita sul campo, diamo sempre grande attenzione alla dimensione umana. Da piccoli bisogna vedere il calcio, in primis, come un divertimento e nello stare in gruppo, in una squadra, può esserci anche una componente educativa".

Il vivaio del club

Ora il vivaio del club include tante annate che si articolano in diverse squadre. Specifica Testoni:

"Noi abbiamo la Juniores che unisce i ragazzi classe 2005, 2006 e 2007. Più sotto gli Allievi U16 che sono i 2009 con qualche 2010 e i Giovanissimi U14 classe 2011. Infine passiamo ai più piccoli: dagli Esordienti U13 fino ai Primi Calci siamo abbastanza coperti, quindi dai classe 2012 ai 2018. Oltre al settore giovanile, c’è la prima squadra, per quanto riguarda gli adulti, che, da 3 anni, disputa la Terza Categoria e da molto più tempo abbiamo due squadre di Csi a 7".

Negli anni passati, tra l’altro, per il club è arrivata anche la soddisfazione di un periodo di affiliazione, per un biennio, con il Parma, prestigioso club che attualmente milita in Serie A.

L’evoluzione della società, che ha portato alla creazione della prima squadra, offre, ora, anche uno sbocco diretto per tutti i ragazzi del settore giovanile. Conclude Testoni: