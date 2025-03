L’Asd Noivoiloro incanta con l’inclusione a Danzainsieme 2025

Un'esibizione che ha saputo emozionare e coinvolgere l'intero pubblico ha visto protagonista il gruppo danza Noivoiloro a Danzainsieme 2025.

L’Asd Noivoiloro ha conquistato applausi

L’Asd ha partecipato al Concorso Danzainsieme, organizzato dal CSI Lombardia presso il Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo, sabato 15 marzo. La performance, intitolata "BE DIFFERENT: IT'S FANTASTIC", ha raccontato una storia di trasformazione collettiva che, partendo da un atto di fiducia reciproca, ha attraversato il riconoscimento delle difficoltà quotidiane per approdare a una gioiosa celebrazione dell'individualità di ciascun ballerino. La coreografia, eseguita da un gruppo misto di danzatori con e senza disabilità, si è sviluppata attraverso quattro brani musicali, ognuno portatore di un messaggio profondo: "I Will Follow Him" ha rappresentato la fiducia e il sostegno reciproco; "Ra ta ta" ha messo in scena le difficoltà e le sfide quotidiane; "I Want It That Way" ha celebrato l'accettazione e il valore delle relazioni create grazie alle differenze; infine "This Is Me" ha chiuso l'esibizione con una potente affermazione di orgoglio e autenticità.

Emozione e magia