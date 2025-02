L'asilo nido Pimpiripetta Nusa si presenta alle famiglie

L'Asilo Nido Pimpiripetta Nusa di Alzate Brianza aprirà le sue porte alle famiglie il prossimo sabato, 1° marzo. Appuntamento dalle 10 alle 12.30 nella sede di viale Vidario,1.

Un appuntamento per i genitori

L'open day di sabato sarà un'occasione per conoscere da vicino gli spazi della scuola, la metodologia educativa proposta e l'approccio all'infanzia, che ha come obbiettivo di porre al centro il benessere, la crescita e la creatività dei bambini. Durante la mattinata, i genitori avranno la possibilità di visitare la struttura, incontrare le educatrici e scoprire le attività che ogni giorno stimolano lo sviluppo cognitivo, motorio ed emozionale dei piccoli ospiti.

All'open day sarà presente anche un referente della sezione Primavera della scuola dell'infanzia per illustrare il servizio 24-36 mesi e dare così alle famiglie un quadro completo del percorso della prima infanzia. La mattinata sarà dunque un’opportunità per confrontarsi su temi educativi e conoscere l'ambiente sereno e stimolante al nido. L’evento è aperto a tutti e non necessita di prenotazione, ma per chi volesse richiedere maggiori informazioni sono disponibili i contatti: 338 9388955 oppure pimpiripettanusa@coopcsls.it