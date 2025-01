L'assessore-Befana in Harley regala sorrisi a grandi e piccoli: successo per l'iniziativa ad Albavilla ieri, 6 gennaio. Protagonista l'assessore Angela Bartesaghi, che ha vestito i panni della Befana e ha sfilato per le vie del paese.

La Befana in Harley e 500 sfila per le vie del paese

L’iniziativa prosegue da otto anni grazie alla preziosa sinergia tra Comune, attività commerciali e associazioni locali: è organizzata con il Gruppo Motociclisti Lario Anps Como, Fiat 500 Club Italia - Coordinamento di Como, Ambulatorio Il Sorriso, Circolo pensionati Albavilla e Pro loco e con la collaborazione delle attività commerciali del paese. L'assessore Angela Bartesaghi, per l'ottavo anno consecutivo, è tornata a vestire i panni della Befana e neanche la pioggia la ha fermata: nelle sue tappe in giro per il paese ha incontrato grandi e piccoli e donato caramelle e dolci ai tanti partecipanti all'iniziativa. Una mattinata di allegria per salutare insieme le feste natalizie.