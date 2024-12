L'assessore consegna la lettera e il regalo mandati da Babbo Natale a due fratellini di Erba

Il loro palloncino è stato ritrovato a Varedo da un imprenditore che ha scelto di restare anonimo

Una grande sorpresa per i due bambini

Ludovico Maria e Celeste Maria Airoldi, due fratellini di 6 e 9 anni, residenti a Carpesino, frazione di Erba, hanno avuto una bellissima sorpresa questa mattina, 23 dicembre. Sono stati chiamati in Municipio insieme a mamma Silvia e papà Davide. I bambini pensavano di dover andare in Comune per rifare la carta d'identità... Invece per loro era pronta una bella sorpresa. Il vicesindaco e assessore Simona Guerrieri li attendeva nella saletta di legno per un momento speciale: consegnare loro la letterina spedita direttamente da Babbo Natale e fatta recapitare attraverso il comando di Polizia locale.

In auto anche il comando di Polizia locale

Il loro palloncino, lanciato il 15 dicembre scorso da piazza Mercato, è volato fino a Varedo. A ritrovarlo è stato un imprenditore che ha voluto mantenere l'anonimato e che per riuscire a risalire ai mittenti ha contattato il comando di Polizia locale. Attraverso gli agenti è riuscito a far recapitare non solo la lettera, ma anche un regalo per i due fratellini.

Una sorpresa anche dalla Pro loco di Ponte Lambro

Mentre Ludovico e Celeste si trovavano in Comune è arrivata a sorpresa anche il presidente della Pro loco di Ponte Lambro, Daniela Sanfelice: in risposta alla loro letterina imbucata in occasione della festa di piazza Mercato del 15 dicembre sono state consegnate due buste da Babbo Natale contenti tanti piccoli regali per loro.

Appello per risalire all'imprenditore di Varedo

Mamma Silvia e papà Davide Airoldi vorrebbero ringraziare di persona l'imprenditore che si è reso protagonista di un gesto così bello nei confronti di Ludovico e Celeste. Ecco perché lanciano un appello affinché possano conoscere l'uomo: "È stato un gesto che ha fatto bene all'anima, quelle nella lettera sono parole profonde che toccano il cuore".