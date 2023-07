L'assessore Fermi incontra le imprese della brianza lecchese

Innovazione e sostegno dell’imprenditoria. Su questi punti si sofferma Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, protagonista dell’evento organizzato da Netweek al ristorante La Salette di Verderio Superiore.

La visita di Fermi

Nella giornata di venerdì 14 luglio 2023, Fermi, avvocato, comasco, ha avuto modo di visitare tre importanti aziende in provincia di Lecco (Catra di Missaglia, Gruppo Elemaster di Lomagna e Torneria Colombo di Verderio) e di confrontarsi con una quarantina di stakeholder locali sul futuro dell’imprenditoria lombarda.

“Stamattina ho visto tre realtà straordinarie, tutte e tre che hanno chiuso un semestre estremamente positivo, ma come le altre aziende, puntano l’attenzione sulla difficoltà, oggi, di trovare manodopera specializzata o anche da formare in azienda attraverso academy interne”.

L’Italia, rispetto ad altri paesi europei, è in ritardo nella risoluzione del problema della mancanza di capitale umano: la Germania da anni ha fatto dell’orientamento professionale una grande battaglia culturale, mentre nel nostro Paese esiste ancora un differenziale troppo alto tra quello che viene imparato sui banchi di scuola e quello che serve nel mercato del lavoro.

“Dobbiamo raccontarci una storia differente rispetto a cosa voglia dire lavorare in un'azienda, in una fabbrica – afferma Fermi – il mondo è cambiato rispetto all’immagine che per anni hanno avuto le nuove generazioni. Bisogna cercare di creare dei percorsi formativi e iniziative che portino i ragazzi in azienda”.

Le misure messe in campo dalla Regione

Regione Lombardia sta mettendo a punto una serie di misure a sostegno delle imprese e l’assessore Fermi ha annunciato che nella nuova programmazione europea dei prossimi 5 anni e a risorse proprie il Pirellone metterà in campo circa 600 milioni di euro sul tema della ricerca e dell’innovazione di impresa. Il sottosegretario all’autonomia e ai rapporti con il consiglio, Mauro Piazza, ha poi sottolineato l’impegno per l’autonomia regionale, reclamata con sempre più forza in modo direttamente proporzionale all’aumento della conoscenza della realtà territoriale:

“Conoscere il proprio territorio aiuta a capire come dare le risposte ai bisogni, come dare risposte concrete alle domande che ci vengono poste”.

Gli ospiti del pranzo

A questo proposito hanno contribuito alcuni degli imprenditori ospiti all’evento, che hanno illustrato i progetti realizzati dalle proprie aziende: è il caso di Daniele Bianchi, co-CEO di Opiquad. L’azienda di telecomunicazioni di Merate ha sviluppato il Brianza InterCloud Exchange (Br-ICX), una piattaforma innovatuva che permette alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di accedere a servizi cloud interoperabili e conformi agli standard europei:

“Il progetto è stato possibile creando un rapporto tra aziende e università, tra pubblico e privato – ha spiegato Bianchi – un singolo operatore, per quanto grande, non sarebbe mai riuscito. Br-ICX è un bell’esempio. Un’iniziativa virtuosa perché può restituire sul territorio competenze, mostrare ai ragazzi cosa possono fare”.

Per Opiquad erano presenti anche: Mattia Albani, Valeria Cola, Germano Zocchio.

Inoltre, hanno partecipato: Michela Ambrosoni (Eusider), Zarco Buncic, Federico Monterosso (Idea), Marco Canzi (presidente Acinque), Roberto Cattaneo, Giacomo Molinari (Growermetal), Aldo Costanzo ( Area Computer), Maurizio Crippa (presidente Cluster Tav), Damiano Donghi, Mattia Gamba (DA-TOR), Paolo Favini (direttore generale ATS di Lecco), Davide Galbusera ( studio Galbusera), Giuseppe Ghisoni, Marco Panzeri (Catra), Massimo Gianquitto (Level), Enzo Mesagna (CISL di Milano), Giuseppe Riccardi (AAG Stucchi), Marco Riva (Beretta), Claudio Riva ( Riva Logistic), Lorenzo Riva (presidente Electro Adda), Erica Rivolta (Associazione mosaico), Luigi Rosa (Api Lecco e Sondrio), Manuel Storelli ( AutoCogliati), Vico Valassi (presidente Univerlecco).