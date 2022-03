L'assessore Locatelli in visita a Spazio Anagramma: "Il fondamentale per permettere a questi ragazzi l'autonomia"

a cernobbio

Nel bar bistrot lavorano ragazzi con disabilità.

L'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ieri a Cernobbio ha visitato il bar e bistrot Spazio Anagramma, uno spazio speciale, conosciutissimo sul territorio dove lavorano ragazzi con la Sindrome di Down. Presente, oltre ai professionisti con cui lavorano i ragazzi, anche il sindaco di Cernobbio, Matteo Monti.

L'assessore Locatelli in visita a Spazio Anagramma a Cernobbio

"Anche oggi - ha dichiarato l'assessore Locatelli - ho avuto il piacere di conoscere da vicino una bellissima realtà che offre un'opportunità straordinaria di inclusione lavorativa alle persone con disabilità. Il lavoro rappresenta un importante fattore di riconoscimento sociale verso l'autostima e l'autonomia e realtà come lo 'Spazio Anagramma' sono un esempio positivo di inclusione".

"Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore - da tempo è in prima linea nel sostenere percorsi di inclusione sociale, formativa e lavorativa al fine di migliorare la vita delle persone con disabilità. Il lavoro e un punto di partenza fondamentale per consentire ai ragazzi l'acquisizione di un'autonomia di vita".

"Grazie a Cometa e al brillante lavoro svolto in questi anni sul territorio Comasco - ha concluso l'assessore Locatelli - tanti ragazzi e le loro famiglie hanno trovato risposte concrete per il loro futuro e tanti nuovi progetti sono già in cantiere".