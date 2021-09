L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha effettuato oggi alcune visite a Erba, nell'ambito del tour organizzato tra le realtà lombarde che operano nel mondo del sociale. Dopo la tappa a 'Noi Genitori', cooperativa che da oltre 20 anni si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, l'assessore ha visitato la sede dell'associazione 'Noi Voi Loro', che oggi conta circa 290 volontari, e quella della cooperativa 'Il Melograno', impegnata nella realizzazione di una piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

L'assessore regionale Locatelli nell'Erbese: "Qui associazioni d'eccellenza"

"Anche a Erba, così come in altri territori della nostra Lombardia - ha dichiarato l'assessore - ho avuto modo di conoscere realtà d'eccellenza che ogni giorno operano per garantire un aiuto concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Incontrare le associazioni è una preziosa occasione per ascoltare le loro esigenze e trovare insieme delle risposte adeguate per sostenerle in questo delicato periodo di ripartenza".

"Abbiamo vissuto - ha ricordato l'assessore - mesi molto difficili, in cui tutti, ma soprattutto le persone più fragili, hanno sofferto tantissimo per via dell'isolamento dovuto all'emergenza sanitaria e oggi più che mai è necessario lavorare in sinergia per ripartire e fare in modo che nessuno si senta lasciato solo".

"Voglio ringraziare di cuore a nome dell'istituzione regionale - ha concluso l'assessore - tutti gli operatori e i volontari che lavorano quotidianamente per queste bellissime realtà, che sono diventate un vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie del territorio".