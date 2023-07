Sono state consegnate in questi giorni le cinque nuove carrozzine che l’associazione Amate ha donato per il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna.

L'Associazione Amate dona 5 carrozzine al Pronto Soccorso del Sant'Anna

“Siamo fortunati a poter contare su amici preziosi e sempre presenti - osserva il dottor Roberto Pusinelli, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna nonché direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza di Asst Lariana - Rinnoviamo ad Amate e ai suoi volontari i nostri ringraziamenti. La loro presenza in Pronto Soccorso è fondamentale per migliorare accoglienza ed umanizzazione”.

Dal 1 gennaio al 30 giugno di quest’anno i volontari hanno effettuato 8mila ore al Pronto Soccorso del Sant’Anna con turni organizzati tra le 8 e le 24 dal lunedì al sabato.

Amate

L’associazione è convenzionata con Asst Lariana dal 2015 e sono numerose le attività in cui la onlus è coinvolta. I volontari sono impegnati nel progetto per l'accoglienza e l'umanizzazione dedicato ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso; collaborano con l’unità di Cure Palliative, nell’ambito dei servizi a domicilio; tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12, rispondono al numero 031/585 9357 dell'ambulatorio di Terapia del dolore dell'ospedale Sant'Anna per fornire informazioni sui servizi attivi; prestano servizio nell’unità di Endoscopia Digestiva dell’ospedale Sant’Anna rispondendo tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30 al numero 031/585 9394; hanno collaborato all'attività di accoglienza legata alla campagna di vaccinazione per il Covid.

Per maggiori informazioni sulle attività e l'organizzazione o per diventare volontari, è possibile scrivere alla mail info@amate.it oppure contattare i numeri 327/1311958, 327/8607090.