L'associazione E20 chiude definitivamente: "Decisione sofferta ma inevitabile"

L'associazione E20 di Montorfano chiude definitivamente i battenti. A comunicarlo è stato il presidente Antonio Barrera: a costringere alla decisione sofferta ma inevitabile sono state le numerose difficoltà che hanno reso impossibile continuare a proporre iniziative per la cittadinanza.

Il sodalizio era nato nel 2016

L'associazione era nata su iniziativa di Antonio Barrera, da allora presidente, con alcuni soci. La prima iniziativa ideata da E20 era stata il Luglio montorfanese: un mese con tante serate, feste e momenti di aggregazione per la cittadinanza, L'associazione aveva inoltre ridato vita alla festa del I Maggio a Montorfano: una nuova versione della storica Fiera degli uccelli.

Nel triste annuncio della chiusura del sodalizio le motivazioni della chiusura: tante difficoltà e impegni dei suoi soci, oltre che nell'organizzazione delle iniziative.

"Il 31 dicembre chiude ufficialmente l'Associazione E20 Montorfano. Una decisione sofferta ma inevitabile: modalità di lavoro che tengono alcuni dei membri del direttivo lontani da casa per lunghi periodi, problemi di salute , impegni familiari crescenti e le difficoltà incontrate nella gestione degli ultimi eventi hanno messo alle strette gli associati che unanimemente hanno convenuto che non c'erano più le forze per continuare. Troppe corse, poche risorse umane a disposizione, troppo impegno e tempo richiesto per organizzare al meglio le feste. Uno sforzo eccessivo per poche persone. È giunto il momento di alzare bandiera bianca ma anche di volgere lo sguardo al passato e ripercorrere le tappe che ci hanno visto nascere e crescere come sodalizio. Le nostre prime feste al pratone nel 2016, l'entusiasmo, gli errori commessi per inesperienza, la voglia comunque di andare avanti e offrire momenti di svago e divertimento al nostro paese. Il consolidarsi di amicizie, il prezioso aiuto dei volontari, il sostegno economico del Comune e degli sponsor. Il covid, la fatica, la pioggia, il vento, le strutture distrutte e rimesse in piedi, le notti insonni, le spese anticipate per feste annullate, le risate , i malumori, le delusioni. Con dispiacere chiudiamo questo capitolo che ci ha visti promotori per qualche anno della vita associativa del paese. Con dispiacere rinunciamo soprattutto alle feste per i più piccoli: carnevale , halloween e Babbo Natale che hanno riscosso sempre tanto successo e che speriamo possano essere portate avanti da altre persone di buona volontà, come già sta succedendo. Nel nostro piccolo speriamo di avervi fatto divertire. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto a qualsiasi titolo. Niente nomi, solo grazie a tutti".

(Nella foto i fondatori del sodalizio)