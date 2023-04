L’Associazione Fondiaria Valle del Lanza incontra i cittadini per risolvere il frazionamento della proprietà boschiva

Il trattamento della proprietà boschiva è un problema che affligge da tempo molte zone del nostro territorio e per risolverlo è stata fondata l'ASFO, l'Associazione per la Selvicoltura e il Fondo di occupazione.

Nasce l'ASFO per risolvere il frazionamento della proprietà boschiva

Dopo i primi appuntamenti, proseguono gli incontri nei Comuni della provincia di Varese e di Como in cui l’associazione ha iniziato ad operare. Una risposta concreta al problema del frazionamento della proprietà boschiva. Con questo scopo è nata, il 14 gennaio, L’ASFO Valle del Lanza. Si tratta di uno strumento recentemente normato da Regione Lombardia per fronteggiare l’abbandono e il degrado dei terreni boschivi, che causa impatti negativi sul territorio sia da un punto di vista ambientale che socio-economico.

L’ASFO Valle del Lanza nei mesi scorsi si è presentata ai Comuni di Bizzarone, in cui ha sede, Malnate e Vedano Olona, riscuotendo molta curiosità e interesse da parte dei cittadini. Oltre ai comuni citati, anche i Comuni di Solbiate con Cagno e Valmorea hanno aderito all’iniziativa come soci fondatori affiancati dal Parco Pineta e un privato cittadino, conferendo la gestione dei propri terreni boschivi. I primi mesi di lavoro stanno dando i loro frutti: si sono infatti già iscritti all’Associazione diversi proprietari privati, a dimostrazione anche dell’interesse e della fiducia che il territorio ha iniziato a dare all’Associazione.

La divisione dei terreni in piccole proprietà, a volte silenti per mancanza di successioni e spesso in un territorio con poca viabilità forestale, ha acuito i problemi causati da un progressivo e costante abbandono dei boschi tipico dell’areale prealpino. Le Associazioni Fondiarie rappresentano una soluzione concreta a questa problematica: perché permettono ai piccoli proprietari, pubblici e privati, di associarsi per costruire una gestione condivisa delle proprietà, in modo da promuovere una gestione forestale attenta alle necessità locali. L’obiettivo è supportare una filiera forestale sostenibile che riporti il bosco ad essere un valore per la comunità.

Per il Consiglio direttivo dell’ASFO Valle del Lanza si tratta di un inizio promettente, che comincia a rendere concreto il lungo percorso che nello scorso anno ha portato alla nascita di questa nuova realtà. Nella sua fase di incubazione, ASFO Valle del Lanza ha infatti potuto godere di un intenso percorso di formazione costruito nell’Innovation Hub ComoNExT all’interno del progetto “Valori Verdi”, finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato dal Parco Pineta. Questi incontri territoriali e le prime attività dell’ASFO, invece, rientrano nell’ambito del progetto “alleLanza”, finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato da Istituto Oikos.

Tutte le informazioni e i documenti relativi all’Associazione sono disponibili al sito dedicato.

Il prossimo appuntamento per approfondire cosa sia e come funzioni l’Associazione Fondiaria Valle del Lanza è il 14 aprile alle 20.45 presso il Centro Polifunzionale di Solbiate con Cagno, in Via O. Rossi al civico 1.